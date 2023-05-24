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НовостиОбщество24 мая 2023 6:39

Строители Алтайского края восстановили более 100 объектов в начала 2023 года в ЛНР

На данный момент 114 объектов уже завершены
Вера Березовская
Восстановлены школы, дома культуры, детские сады, амбулатория и др.

Восстановлены школы, дома культуры, детские сады, амбулатория и др.

Фото: Минстройтранс Алтайского края

Строители Алтайского края восстановили более 100 объектов в начала 2023 года в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

- В настоящее время 114 объектов уже завершены, среди них школы, 12 многоквартирных домов, 95 объектов индивидуального жилищного строительства, 4 объекта электроэнергетики, - сообщают в ведомстве.

Алтайские строители восстановили 19 социально-значимых объектов, в числе которых школы. дома культуры, детские сады, амбулатория и др.