Строители Алтайского края восстановили более 100 объектов в начала 2023 года в ЛНР

Восстановлены школы, дома культуры, детские сады, амбулатория и др. Фото: Минстройтранс Алтайского края

Строители Алтайского края восстановили более 100 объектов в начала 2023 года в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

- В настоящее время 114 объектов уже завершены, среди них школы, 12 многоквартирных домов, 95 объектов индивидуального жилищного строительства, 4 объекта электроэнергетики, - сообщают в ведомстве.

Алтайские строители восстановили 19 социально-значимых объектов, в числе которых школы. дома культуры, детские сады, амбулатория и др.