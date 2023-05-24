Строители Алтайского края восстановили более 100 объектов в начала 2023 года в ЛНР

Восстановлены школы, дома культуры, детские сады, амбулатория и др.
Фото: Минстройтранс Алтайского края
Строители Алтайского края восстановили более 100 объектов в начала 2023 года в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.
- В настоящее время 114 объектов уже завершены, среди них школы, 12 многоквартирных домов, 95 объектов индивидуального жилищного строительства, 4 объекта электроэнергетики, - сообщают в ведомстве.
Алтайские строители восстановили 19 социально-значимых объектов, в числе которых школы. дома культуры, детские сады, амбулатория и др.