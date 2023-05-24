В Алтайском онкоцентре 27 мая бесплатно проверят у желающих родинки

Акция пройдет с 9.00 до 16.00 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

27 мая в Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдет бесплатная профилактическая акция «День диагностики новообразований кожи». Жителей региона проверят на рак кожи, сообщают в онкоцентре.

Онкологи советуют посетить акцию тем, у кого есть подозрительные родинки. Это проявляется их быстрым ростом, изменением формы, цвета, появлением новообразований, которых раньше не было.

Акция пройдет с 9.00 до 16.00 часов. Обязательно нужно предварительно записать по телефону: +7 995-064-15-00 (c 8.00 до 20.00).

На прием к врачу необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.