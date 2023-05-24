Впереди ЕГЭ: «Ростелеком» успешно протестировал видеокамеры в алтайских школах

Фото: «Ростелеком»

Заказчиком услуги выступил Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова.

В этом году «Ростелеком» смонтировал видеонаблюдение в 95 местных общеобразовательных учреждениях. В ряде населенных пунктов оборудование из-за текущего ремонта помещений пришлось переносить в другие аудитории. Такие работы оператор выполнял в школах Барнаула, Рубцовска, Змеиногорска и в селах Калманка, Кулунда, Ребриха и Солонешное. Дополнительно по проекту компания закупила блоки питания, коммутаторы и флеш-карты. Всего установлено 1 882 видеокамеры в 942 учебных классах и в региональном центре обработки информации.

«"Ростелеком" исполняет проект и обеспечивает прозрачность госэкзаменов уже 11 лет. Ежегодно мы совершенствуем технический процесс и повышаем защиту линий и оборудования от вирусов и хакерских атак. Видеонаблюдение проходит незаметно для учащихся, но при этом помогает разрешить возникшие спорные моменты. Всем выпускникам школ желаем удачи в этом серьезном испытании», — сообщила заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

Специалисты «Ростелекома» в дни проведения итоговой аттестации будут мониторить работоспособность каналов связи и оборудования. Аварийные бригады сервисных центров Алтайского филиала компании отработают ЕГЭ в режиме повышенной готовности.

Записи с камер видеонаблюдения во время основного и дополнительного ЕГЭ в мае и сентябре автоматически поступят в центр обработки данных «Ростелекома», где будут храниться до конца 2023 года.

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