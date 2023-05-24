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НовостиОбщество24 мая 2023 2:56

Несколько десятков домов внезапно остались без холодной воды в Барнауле

Произошел порыв на водопроводе
Вера Березовская
Воды нет в нескольких десятках домов в Железнодорожном районе

Воды нет в нескольких десятках домов в Железнодорожном районе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 24 мая в Барнауле в нескольких десятках домов внепланово отключили холодную воду. Как сообщили в мэрии, причиной этого стало порыв водопровода.

Нештатная ситуация произошла при проведении плановых работ по адресу Гончарова, 12. Сейчас «Росводоканал» занимается устранением повреждений. Воды нет в нескольких десятках домов в Железнодорожном районе.

Кроме того, пониженное давление воды наблюдается в границах улиц Молодёжная, пр. Социалистический, ул. Мерзликина, пр. Красноармейский, пр-кт Ленина, ул. Брестская, пр. Строителей, ул. Путиловская, ул. Бульвар 9-ого Января, пр. Комсомольский, ул. Димитрова, ул. Крупской, пер. Ядринцева.