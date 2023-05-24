Барнаульцам расскажут, как прошел отопительный сезон и как будет идти подготовка к новому

Они расскажут жителям Барнаула, как прошел этот зимний период, с какими трудностями пришлось столкнуться теплоэнергетикам, как находили решения.

Участники мероприятия смогут задать свои вопросы о качестве услуг, предстоящих работах по их повышению.

Спикеры поделятся тем, чем им запомнилась прошедшая зима, были ли повреждения на тепло-магистралях, а также о том, какие проекты были реализованы, чтобы повысить надежность теплоснабжения.

Сбор участников в 15.00 на Калинина,2. Начало мероприятия в 15.30. зарегистрироваться можно по электронной почте: vopros.22@sibgens.ru

Напомним, в Барнауле не первый год идет программа инвестирования в тепло-сетевое хозяйство, которую реализует Сибирская генерирующая компания. В модернизацию теплоснабжения краевой столицы они уже вложили более миллиарда рублей. В том числе на замену, реконструкцию, строительство теплосетей, газовых котельных и тепловых пунктов. В краевой столице переложат еще около 30 км теплосетей, займутся реконструкцией центральных тепловых пунктов, построят несколько газовых котельных и т.д.

О том, как прошел нынешний отопительный сезон, читайте в публикациях СМГ.

Видео трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Толка» https://vk.com/tolknewsru, телеграм-канале СГК https://t.me/sibgencoonline.