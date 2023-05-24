Около 26 тысяч человек приняли за год в эндокринологическом центре в Барнауле

Центр оказывает помощь пациентам в том числе с редкой эндокринной патологией Фото: Олег УКЛАДОВ

За год работы в диагностическом центре Алтайского приняли около 26 тысяч человек. Сюда попадают сложные пациенты со всего региона, рассказали в медучреждении в ходе пресс-тура.

И.о. заведующей амбулаторного эндокринологического центра Анастасия Артюшенко говорит, что центр оказывает помощь пациентам в том числе с редкой эндокринной патологией, которые не могут получить помощь в районных больницах. Например, к таким патологиям относятся заболевания надпочечников и гипофиза. Также здесь же наблюдаются люди с акромегалией.

Пациентов обследуют с помощью современных аппаратах. Помимо этого, в центре можно получить и консультации у специалистов федеральных медучреждений.