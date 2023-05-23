Пять человек спасли на пожаре в Бийске

Пожар в Бийске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

23 мая в многоэтажке на улице Ильи Мухачева в Бийске произошел пожар.

– Люди оказались в опасности. Прибывшие на место пожарные сразу приступили к спасательной операции, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По лестнице газодымозащитная служба вывела пятерых жильцов, в том числе двоих детей.

Согласно предварительным выводам, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь возгорания составила 12 «квадратов». Его тушили 16 человек личного состава. Подали три автоцистерны.