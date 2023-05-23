24 мая военные в Алтайском крае перекроют трассу

Движение перекроют на два часа Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 24 мая, в Алтайском крае перекроют трассу для прохождения колонн военных.

По данным Госавтоинспекции, на период прохождения организованных колонн военных, будет перекрыто два участка автодорог:

– с 22.00 до 00.00 на дороге на Контошино;

– с 22.00 до 00.00 с 257 по 270 километр Чуйского тракта.

– Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, - обращаются в ведомстве к населению. При этом добавляют, что в маршруте следования и времени прохождения могут быть изменения.