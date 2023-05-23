Арсений Бородин приехал на последний звонок в Барнаул

Арсений Бородин в "Сигме". Скриншот видео из архива героя публикации

Солист группы «Челси», певец Арсений Бородин 23 мая приехал в Барнаул, чтобы посетить последний звонок в своей родной школе.

- Сегодня по всей стране «последний звонок» и мне посчастливилось оказаться в Барнауле, в родном лицее «Сигма». Пришли с бабушкой, навели шороха и поздравили ребят, - написал Бородин на своей странице в Instagram*.

Напомним, музыкант учился в лицее «Сигма» на улице Шукшина в Барнауле. Сегодня Бородин поздравил преподавателей и выпускников с важным для них днем. Арсений спел для школьников и провел минифотосессию для всех желающих.

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