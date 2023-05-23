В Мамонтовском районе женщина-водитель погибла в ДТП

Детали происшествия устанавливают сотрудники полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 23 мая, в Мамонтовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП – погибла женщина-водитель.

Предварительно установлено, что около двух часов дня на 60-м километре дороги Алейск – Буканское 56-летняя женщина за рулем Honda Stream пошла на обгон, выехала на встречную полосу и слетела в левый кювет и перевернулась, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте аварии еще до прибытия бригады медиков. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.