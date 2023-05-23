В пригородном поселке Барнаула появится полноценное уличное освещение

Новую сеть подключат к уже существующей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В поселке Ягодный Центрального района Барнаула появится линия уличного освещения. Проект реализуют в рамках поддержки местных инициатив.
– Согласно техническому заданию подрядчик должен обустроить трассу линии наружного освещения протяженностью более 300 метров по переулку Привокзальному от улицы Центральной до дома №8, - рассказывают в мэрии.
Далее ее присоединят к существующей линии. Обслуживанием занимается администрация Барнаула. К середине сентября работы должны быть полностью завершены.
Стоимость проекта с учетом софинансирования составляет около 470 тысяч рублей.