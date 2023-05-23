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НовостиОбщество23 мая 2023 8:55

В пригородном поселке Барнаула появится полноценное уличное освещение

К сентябрю работы по монтажу должны завершить
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Новую сеть подключат к уже существующей

Новую сеть подключат к уже существующей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Ягодный Центрального района Барнаула появится линия уличного освещения. Проект реализуют в рамках поддержки местных инициатив.

– Согласно техническому заданию подрядчик должен обустроить трассу линии наружного освещения протяженностью более 300 метров по переулку Привокзальному от улицы Центральной до дома №8, - рассказывают в мэрии.

Далее ее присоединят к существующей линии. Обслуживанием занимается администрация Барнаула. К середине сентября работы должны быть полностью завершены.

Стоимость проекта с учетом софинансирования составляет около 470 тысяч рублей.