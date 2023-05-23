Еще пять аварийных домов снесут в Барнауле до конца года

Часть аварийных домов уже снесли
Фото: Олег УКЛАДОВ
До конца текущего года власти Барнаула планируют снести еще, как минимум пять аварийных домов. Это следует из данных с портала госзакупок.
За минувшую неделю на Госзакупках были размещены четыре новых объекта:
– двухэтажный дом на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 54;
– одноэтажный дом на ул. Гоголя, 101а;
– двухэтажный дом на ул. Ярных, 50;
– двухэтажный дом на ул. Рылеева, 5.
И вот сегодня, 23 мая, появился еще один электронный аукцион – снос двухэтажного деревянного дома на улице Водников, 29 (Затон).
Согласно документации, дома должны быть снесены в течение 60 дней начиная с даты заключения контракта.
Напомним, в целом до конца года власти города планируют снести 80 аварийных многоквартирных домов. Ранее они объявили аукционы на демонтаж десяти построек. Некоторые из них уже разобраны.