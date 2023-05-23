Уровень Оби в Барнауле снижается

В минувшие выходные дорогу закрыли из-за подтопления Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Уровень воды в реке Обь в районе Барнауле пошел на спад. По состоянию на утро 23 мая он составляет 441 сантиметр.

Напомним, критической считается отметка в 560 сантиметров над нулем водомерного поста. В минувшие выходные отмечался подъем до 456 сантиметров, в результате чего произошло подтопление дороги, ведущей на остров Шубинский в микрорайоне Затон.

Как сообщили в мэрии, так как уровень воды снизился, то с сегодняшнего дня движение по дороге вновь открыто.

– Прохождение паводкоопасного периода находится на особом контроле в администрациях города Барнаула и Центрального района, - подчеркнули в мэрии.