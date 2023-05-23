Число получателей детских выплат на карты ВТБ на Алтае выросло в 1,5 раза

По сравнению с прошлым годом, количество получателей таких пособий выросло на 35%. В Алтайском крае и Республике Алтай число держателей карт банка, оформивших детские выплаты, за год увеличилось в 1,5 раза.

По статистике банка, основными получателями детских выплат являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. Общая сумма средств, перечисленных государством за 4 месяца года владельцам карт банка составила 13 млрд рублей, на треть больше, чем годом ранее.

«Своевременное получение мер социальной поддержки – один из факторов, влияющих на качество жизни семей с детьми. Банк работает над тем, чтобы информация о полагающихся пособиях была максимально доступна, каждый человек мог оперативно узнать о них, рассчитать сумму и тут же подать необходимое заявление. Для этих целей мы запустили калькулятор для расчета выплат на детей, интегрированный с порталом «Госуслуги», что существенно упрощает процесс оформления заявлений на получение выплат», – отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.