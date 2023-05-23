Жителей Республики Алтай предупредили о возможном падении частей космической ракеты

Запуск запланирован на 19.56 Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 24 мая, с космодрома «Байконур» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз- 2.1а». Ее элементы могут упасть на территории Республики Алтай, так что жителям надо быть осторожными.

Запуск запланирован в 19.56. Если он не состоится, то зарезервированы другие даты:

– 26 мая в 19.10;

– 27 мая в 18.48;

– 28 мая в 18.25.

– Падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе. В период запуска космического аппарата будьте предельно внимательны! Ограничьте выход в лес и за пределы населенных пунктов, - сообщают в управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Если вы станете свидетелем падения элемента ракеты, то об этом следует незамедлительно сообщить в администрацию сельского поселения.