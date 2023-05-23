В Локтевском районе потушили ландшафтный пожар

Возгорание было благополучно потушено Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В понедельник, 22 мая, в нескольких километрах от села Новенькое Локтевского района Алтайского края произошел ландшафтный пожар – загорелась сухая трава.

– Огонь охватил площадь в 12 гектаров. Силами 75 пожарно-спасательной части и местных добровольных пожарных возгорание ликвидировали сегодня около 5 утра, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России.

При этом подчеркивают, что угрозы населению не было, и эвакуация не требовалась.

Однако вместе с тем, опасность повторного возникновения возгорания не исключается, так как на границе с Казахстаном, со стороны республики, действует природный пожар.

– Обстановка находится на контроле реагирующих служб Алтайского края, - добавляют в главке.