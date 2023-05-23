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НовостиОбщество23 мая 2023 6:20

23 мая все барнаульцы получат горячую воду

Запуск начнется в течение дня
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Если к концу дня воду не дадут, то следует обращаться в управляющую компанию

Если к концу дня воду не дадут, то следует обращаться в управляющую компанию

Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 23 мая, завершается первый этап весенней опрессовки и сегодня все ранее отключенные барнаульцы получат горячую воду.

– Сейчас аварийная бригада устраняет последнее повреждение на внутриквартальной сети, после чего начнется заполнение системы и постановка на циркуляцию, - сообщают в СГК.

Также энергетики добавляют, что если к концу дня в доме ресурс так и не появится, то в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию.