23 мая все барнаульцы получат горячую воду

Если к концу дня воду не дадут, то следует обращаться в управляющую компанию Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 23 мая, завершается первый этап весенней опрессовки и сегодня все ранее отключенные барнаульцы получат горячую воду.

– Сейчас аварийная бригада устраняет последнее повреждение на внутриквартальной сети, после чего начнется заполнение системы и постановка на циркуляцию, - сообщают в СГК.

Также энергетики добавляют, что если к концу дня в доме ресурс так и не появится, то в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию.