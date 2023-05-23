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НовостиПроисшествия23 мая 2023 6:12

В Барнауле женщина нарушила ПДД, и ее зажало в машине

Ей потребовалась госпитализация
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП на Красноармейском. Скриншот страницы группы vk.com/incident22

ДТП на Красноармейском. Скриншот страницы группы vk.com/incident22

Вечером 22 мая в центре Барнаула 32-летняя женщина на Toyota Sera нарушила ПДД и оказалась зажата в собственной машине. Подробности ДТП рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла в 20.45 на перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.

– Предварительно установлено, что женщина-водитель Toyota Sera при развороте на зеленый сигнал светофора при проезде регулируемого перекрестка не уступила дорогу УАЗу, который двигался прямо во встречном направлении и врезалась в него, - поясняют в ведомстве.

В итоге все же удалось открыть двери иномарки и извлечь пострадавшую. Ее доставили в горбольницу №1 для оказания помощи. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.

По факту ДТП проводится проверка.