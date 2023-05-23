Губернатор Томенко побывал с рабочим визитом в селе Краснощеково

Виктор Томенко в Краснощеково Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с рабочей поездкой побывал в селе Краснощеково и проверил ход строительства защитной дамбы.

Ее главное предназначение – защитить жилые дома от паводка.

– Вторая волна уже подступает, прогноз пока достаточно тревожный, поэтому надо удостовериться, что есть готовность к пропуску воды, - отметил губернатор, осмотрев с воздуха гидрозащитное сооружение.

В целом, для защиты села предусмотрено строительство четырех дамб. Они должны появиться на реках Чарыш и Землянка. Их протяженность – больше шести километров. На эти цели власти выделили свыше 549 миллионов рублей.

Помимо этого Виктор Томенко посетил место крупного пожара. Напомним, на прошлой неделе в райцентре произошло возгорание на свалке. В тот момент была угроза перехода огня на жилые дома.

– Мы обсудили с руководством района, что там произошло. Эта ситуация, которая не должна являться нормой, такого допускать нельзя. Главам муниципальных образований нужно держать ситуацию под контролем – это ваша прямая обязанность, - подчеркнул Виктор Томенко.

Следующим пунктом рабочей поездки стал многофункциональный культурный центр. Накануне состоялось его торжественное открытие после ремонта.

– За пятилетку привели в порядок больше 340 объектов культуры, причем больше 70 — были серьезно отремонтированы. И прямо сейчас работа продолжается, например, в Косихе, Солонешном, Топчихе, Завьялово, Усть-Калманке и Крутихе, - отметил губернатор.

В завершение состоялась встреча Виктора Томенко с главным врачом краснощековской ЦРБ Юлией Гуровой. В больнице провели ремонт, приобрели новое оборудование.