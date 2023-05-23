В Барнауле капитально отремонтируют дорогу на улице Гридасова

Ремонт улицы Гридасова в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле подрядная организация приступила к ремонту дороги на улице Гридасова. Ее восстановят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

– В настоящий момент дорожники фрезеруют повреждённое асфальтовое покрытие, - сообщают в мэрии.

Подрядчиком выступает МБУ «Автодорстрой». Согласно контракту рабочие должны уложить два слоя асфальта на участке от улицы Малахова до Власихинской. Вместе с тем есть план по благоустройству: установка бордюрного камня, оборудование тротуаров, парковок и «лежачих» полицейских для безопасности.

Тем временем на примыкающей улице Малахова уже начали укладывать нижний слой асфальта.