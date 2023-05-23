Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 3:27

В Барнауле капитально отремонтируют дорогу на улице Гридасова

Рабочие уже приступили к фрезеровке старого покрытия
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ремонт улицы Гридасова в Барнауле

Ремонт улицы Гридасова в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле подрядная организация приступила к ремонту дороги на улице Гридасова. Ее восстановят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

– В настоящий момент дорожники фрезеруют повреждённое асфальтовое покрытие, - сообщают в мэрии.

Подрядчиком выступает МБУ «Автодорстрой». Согласно контракту рабочие должны уложить два слоя асфальта на участке от улицы Малахова до Власихинской. Вместе с тем есть план по благоустройству: установка бордюрного камня, оборудование тротуаров, парковок и «лежачих» полицейских для безопасности.

Тем временем на примыкающей улице Малахова уже начали укладывать нижний слой асфальта.