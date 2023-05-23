Жительница Алтайского края пострадала в ДТП в Горном Алтае

Место ДТП в Турочакском районе Фото: предоставлено пресс-службой

21 мая в Турочакском районе Республики Алтай произошло ДТП с участием жителей Алтайского края. Один человек пострадал.

По данным Главного управления МВД России по республике, авария произошла в 16.30 по местному времени. Между селами Тулой и Бийска автомобиль Chevrolet Niva,за рулем которого был 37-летний мужчина съехал в кювет и перевернулся.

- Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет, - поясняют в полиции.

Кстати, дорога на том участке гравийная, поэтому двигаться по ней действительно следовало с осторожностью. В итоге за медицинской помощью в Турочакскую районную больницу обращалась 35-летняя жительница Алтайского края.

По факту аварии возбуждено административное дело.