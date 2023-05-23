В Барнауле завершили наносить дорожную разметку у школ

Аналогичные работы проведут перед началом учебного года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Практически накануне старта проведения последних звонков в школах Барнаула, у образовательных организаций завершили работы по нанесению дорожной разметки. Об этом сообщают в пресс-центре мэрии.

– В настоящее время новые «зебры» и надпись «Дети» нарисованы вблизи всех школ, имеющих непосредственный выход на проезжую часть автомобильных дорог, - подчеркивают в администрации.

В том числе это касается школ, расположенных на окраинах – в поселках Бельмесево, Новомихайловка, Лебяжье, Гоньба и т.д.

Напомним, по мере необходимости такие же работы проведут перед началом нового учебного года.