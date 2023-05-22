23 мая в Алтайском крае перекроют два участка дорог

Автомобилистам нужно быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 23 мая, из-за движения военных колонн на Алтае перекроют несколько участков дорог. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Для всех видов транспорта движения ограничат на следующих участках дорог Алтайского края:

– с 13 до 13:30 часов на дороге «ЗАТО Сибирский (190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт») – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»

– с 17:30 до 18 часов на дороге «Садоводство «Горизонт» – 190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт».

Участников дорожного движения просят отнестись к ситуации с пониманием.

В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения.