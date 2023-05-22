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НовостиПроисшествия22 мая 2023 11:45

На Алтае мужчина в бане изнасиловал 13-летнего подростка на глазах его матери

Всего в семье воспитывают троих детей
Герман Архаров
Правоохранители задержали сельчанина

Правоохранители задержали сельчанина

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из сел Алтайского края мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах его матери. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.

По информации издания, все произошло 20 мая. Женщина пошла в баню с сыном, а ее пьяный муж хотел присоединиться, но, увидев ребенка, повел себя неадекватно и набросился на него. Мать пострадавшего не смогла остановить нападавшего, однако после случившегося обратилась в полицию.

Всего в семье воспитывают троих детей. Пострадавший мальчик – пасынок мужчины, который совершил нападение.

Правоохранители задержали сельчанина. Известно, что у него есть судимость за убийство.