На Алтае мужчина в бане изнасиловал 13-летнего подростка на глазах его матери

Правоохранители задержали сельчанина Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из сел Алтайского края мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах его матери. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.

По информации издания, все произошло 20 мая. Женщина пошла в баню с сыном, а ее пьяный муж хотел присоединиться, но, увидев ребенка, повел себя неадекватно и набросился на него. Мать пострадавшего не смогла остановить нападавшего, однако после случившегося обратилась в полицию.

Всего в семье воспитывают троих детей. Пострадавший мальчик – пасынок мужчины, который совершил нападение.

Правоохранители задержали сельчанина. Известно, что у него есть судимость за убийство.