Пострадавших нет Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в понедельник, 22 мая, в Барнауле произошли пожары в частном доме и многоэтажке. Об этом сообщает региональное управление МЧС

На улице 42-ой Краснознамённой бригады горел частный дом. Площадь возгорания составила около 100 «квадратов». На месте ЧП работали 22 человека, использовали 5 единиц техники.

На улице Антона Петрова произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома. На месте ЧП работали 23 человека, использовали 6 автоцистерн. Самостоятельно на улице вышли 17 жильцов многоэтажки.

В результате этих пожаров пострадавших нет. Причины возгораний установят специалисты.