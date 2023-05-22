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НовостиОбщество22 мая 2023 10:23

В Барнауле произошли пожары в частном доме и многоэтажке

Причины возгораний установят специалисты
Герман Архаров
Пострадавших нет

Пострадавших нет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в понедельник, 22 мая, в Барнауле произошли пожары в частном доме и многоэтажке. Об этом сообщает региональное управление МЧС

На улице 42-ой Краснознамённой бригады горел частный дом. Площадь возгорания составила около 100 «квадратов». На месте ЧП работали 22 человека, использовали 5 единиц техники.

На улице Антона Петрова произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома. На месте ЧП работали 23 человека, использовали 6 автоцистерн. Самостоятельно на улице вышли 17 жильцов многоэтажки.

В результате этих пожаров пострадавших нет. Причины возгораний установят специалисты.