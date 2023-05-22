В Барнауле назначили нового главу дорожного комитета

Ранее Валерий Ведяшкин был заместителем председателя комитета Фото: Олег УКЛАДОВ

С 22 мая пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в Барнауле занял Валерий Ведяшкин. Об этом сообщает мэрия

Ранее Валерий Ведяшкин был заместителем председателя комитета.

Кроме того, с 22 мая руководителем барнаульского «Автодорстрая» стал Виктор Райко. До этого он работал в качестве замруководителя предприятия.

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