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НовостиПолитика22 мая 2023 9:07

В Барнауле назначили нового главу дорожного комитета

Пост занял Валерии Ведяшкин
Герман Архаров
Ранее Валерий Ведяшкин был заместителем председателя комитета

Ранее Валерий Ведяшкин был заместителем председателя комитета

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 22 мая пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в Барнауле занял Валерий Ведяшкин. Об этом сообщает мэрия

Ранее Валерий Ведяшкин был заместителем председателя комитета.

Кроме того, с 22 мая руководителем барнаульского «Автодорстрая» стал Виктор Райко. До этого он работал в качестве замруководителя предприятия.

Ранее мы писали о кадровых перестановках в Бийске – пост замглавы алтайского наукограда покинул Дмитрий Зверев.