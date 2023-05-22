Житель Алтайского края случайно убил знакомого на охоте

На месте происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

64-летний житель Баевского района Алтайского края случайно застрелил знакомого на охоте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет СУ СК по региону.

Все произошло днем 20 мая в одном из сел Баевского района. По данным следствия местный житель с двумя знакомыми пошел на охоту по лицензии.

Через некоторое время мужчины разошлись по сторонам, а подозреваемый стал заряжать ружье. Во время зарядки произошел выстрел в направлении участка местности, куда ушел 40-летний односельчанин.

– В результате произошедшего мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки, от которого скончался, – подчеркнули в СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.