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НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:31

В ГИБДД рассказали подробности ДТП со сбитой женщиной в Барнауле

Пострадавшей оказали помощь в больнице
Герман Архаров
Госпитализация не потребовалась

Госпитализация не потребовалась

Фото: Олег УКЛАДОВ

21 мая в Барнауле сбили женщину. Подробности этой аварии рассказали в ГИБДД краевой столицы.

ДТП произошло в 12:55 на улице Бульвар 9-го Января, 99. Предварительно установлено, что водитель Subaru Forester при движении задним ходом сбил 68-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ей оказали медпомощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.