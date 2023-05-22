В ГИБДД рассказали подробности ДТП со сбитой женщиной в Барнауле

Госпитализация не потребовалась Фото: Олег УКЛАДОВ

21 мая в Барнауле сбили женщину. Подробности этой аварии рассказали в ГИБДД краевой столицы.

ДТП произошло в 12:55 на улице Бульвар 9-го Января, 99. Предварительно установлено, что водитель Subaru Forester при движении задним ходом сбил 68-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ей оказали медпомощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.