ТОП лучших: озвучены победители конкурса «Директор года-2022. Алтайский край»

Директор года Фото: Виталий БАРАБАШ

19 мая 2023 года в Белокурихе вручили награды победителям конкурса «Директор года - 2022. Алтайский край». В этот раз в ТОП лучших вошли 52 руководителя предприятий различных отраслей экономики региона.

Конкурс «Директор года. Алтайский край» является традиционным и проводится уже 20 лет. Кстати, нынешний юбилейный «сезон» ознаменовался рекордным числом победителей.

Для участия в престижном конкурсе в управленцы проходят строгий отбор по экономическим результатам предприятий, социальной активности, личным достижениям, а также вкладу в развитие родного региона. И только лучшие из лучших становятся победителями.

На торжественной церемонии награждения министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка отметил, что, несмотря на все трудности, происходящие в стране, и серьезные экономические ограничения, бизнес региона показал достойные результаты.

- Ничто не помешало предприятиям развиваться, повышать заработные платы, улучшать производственные показатели, - отметил Вячеслав Химочка. - В крайней встрече с Владимиром Владимировичем Путиным губернатор Алтайского края Томенко Виктор Петрович отдельным блоком отметил достижения промышленников Алтайского края. Для сравнения: общероссийские показатели по промышленным предприятиям показали снижение на 0,6%, в свою очередь показатели Алтайского края увеличились на 2%. Хочу поблагодарить участников конкурса за вклад в развитие страны и поздравить с победой в конкурсе!

Действительно, в последние годы бизнесменам приходится сталкивается с совершенно непредвиденными ситуациями, для преодоления которых нужен гибкий ум, профессионализм, смелость и ответственность.

- От эффективности руководителя зависит будущее предприятия и его сотрудников. Именно на таких руководителей должна ориентироваться современная молодёжь, - отметил председатель постоянного комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Семенов Владимир Владиславович

Что характерно, из 52 победителей конкурса 42 являются участника Союза промышленников Алтайского края.

- Это ещё раз подтверждает высокий уровень развития предприятий региона, инициативность и эффективность их руководителей, - отметил исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков. - В самые трудные моменты промышленники всегда в первых рядах, чтобы материально поддержать нуждающихся. В годы пандемии предприятия помогали врачам и медицинским учреждениям. Сейчас, во время специальной военной операции, активно поддерживается российская армия. Победители конкурса «Директор года - 2022. Алтайский край» – это те, от кого зависит будущее нашей страны, благодаря их работе мы можем гордиться экономическими результатами Алтайского края, его продукцией и достижениями.

В своей поздравительной речи эффективность руководителей Алтайского края отметил и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов:

- Сегодня здесь собрались представители крупного, малого, среднего бизнеса, каждый из которых является лидером в своей отрасли, ежегодно показывает выдающиеся результаты, преодолевая все преграды и сложности.

2022 год был не простым, пресса часто спрашивает, как бизнес перенёс этот период. Количество победителей в этом зале свидетельствует, что руководители Алтайского края — это мощные управленцы, которые умеют находить верные решения в любых условиях и добиваться самых высоких результатов. Поздравляю победителей, желаю дальнейшего развития, роста и успехов!

КСТАТИ

Директорам, которые становятся победителями конкурса уже не первый раз, вручается особая награда – почётный знак «Лидер экономики Алтайского края». Он имеет 3 категории значимости: серебряный знак – вручают за 3 победы в конкурсе, золотой – за 7 побед, бриллиантовый – за более чем 10 побед. Высший бриллиантовый знак «Лидер экономики» также имеет 3 степени. III степень вручается за победу в конкурсе 10 раз, II степень – за победу в конкурсе 15 раз и самая высокая награда бриллиантовый почетный знак «Лидер экономики» I степени – за 20 побед.

ЗНАЙ НАШИХ!

По итогам 2022 года впервые в истории конкурса был вручен бриллиантовый знак «Лидер экономики» II степени руководителю, который 15 лет подтверждал высокое звание «Директор года. Алтайский край», из года в год наращивая экономические результаты. Им стал генеральный директор АО «Санаторий «Россия» - Фёдор Елфимов.

СПРАВКА КП

Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году и проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители являются Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

На протяжении всей истории конкурса неизменным остается главный критерий оценки успешной деятельности руководителя: рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом.

ЦИФРЫ

С 2003 по 2022 год 263 руководителя предприятий Алтайского края удостоены почётного звания «Директор года. Алтайский край».