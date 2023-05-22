В Алтайском крае работает «горячая линия» по вопросам детского отдыха

Звонки принимают по будням Фото: Вера Березовская

В Алтайском крае с 22 мая начала работать «горячая линия» по вопросам детского отдыха. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В частности, специалисты готовы рассказать, на что обратить внимание в лагере, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха.

Вопросы принимают по номерам 8 (3852) 24-99-59, 8 (3852) 66-54-27. С понедельника по четверг с 8:30 до 17 часов (обед с 12:45 до 13:15). В пятницу с 8:30 до 16:00 (обед с 12:45 до 13:15)

«Горячая линия» по вопросам детского отдыха будет работать до 2 июня.