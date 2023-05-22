Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» выступит в ВХЛ

Хоккей Фото: Олег УКЛАДОВ

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» в сезоне 2023-2024 сыграет в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. Об этом говорится на сайте ВХЛ.

Среди других новичков кроме хоккейного клуба «Динамо-Алтай» в ВХЛ: «Кристалл», а также ЦСК ВВС и «Челны». Всего в новом сезоне PARI ВХЛ — Кубке Шелкового пути будут участвовать 29 клубов.

Добавим, что ранее клуб «Динамо-Алтай» дважды становился победителем регулярного чемпионата Первенства ВХЛ, трижды доходил до полуфинала Кубка Федерации, а в сезоне 22/23 завоевал серебряные медали