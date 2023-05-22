Губернатор Томенко прогулялся по Барнаулу с главой города Франком

Прогулка по Барнаулу. Фото: Антон Червяков

Глава Алтайского края Виктор Томенко прогулялся по Барнаулу вместе с мэром Вячеславом Франком. Они осмотрели места в центре города, где проходит благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Сначала осмотрели сквер на улице Приречной, где проводят работы. Томенко рассказали о планах реконструкции – в сквере появятся дорожки, велодорожка, будут высажены деревья.

Также губернатор и глава города прошли по набережной, где также проведут работы. Кроме того, обсудили комплексное благоустройство парка Центральный, которое проводят впервые. По программе «Комфортная городская среда» на реконструкцию направят около 120 млн рублей.

Глав региона отметил, что благоустройством занимаются и в других муниципалитетах. К этому вопросу подходят комплексно.

Добавим, что на 2023 год в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» по объектам благоустройства предусмотрено более 318 млн рублей.