Автомобиль Subaru сбил женщину в Барнауле

На месте аварии. Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

В воскресенье, 21 мая, в краевой столице автомобиль Subaru Forester сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на ВРЗ около одного из магазинов. По информации пользователей, женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу и в итоге ее сбил автомобиль Subaru Forester. Какие травмы получила пострадавшая и как она себя чувствует, не сообщается.

- Жива, встала, возрастом около 60, - добавили барнаульцы.

Официальная информация об этой аварии пока не поступала.