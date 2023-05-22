Как не остаться без газа

Фото предоставлено Газпром межрегионгаз Новосибирск

Поводом для отключения от газоснабжения может послужить ряд факторов. В частности, как определено законом, задолженность свыше 2 месяцев и отсутствие договора на техническое обслуживание (ТО) газового оборудования.

Фото предоставлено Газпром межрегионгаз Новосибирск

Отключение от газа - крайняя мера, которой предшествует уведомительная работа: сначала абонентов предупреждают о предстоящем возможном отключении, а за 20 дней до приостановки газоснабжения неплательщику заказным письмом направляется официальное уведомление.

Если газ все же отключен, то к сумме долга прибавится оплата за работу по отключению и последующему подключению. Стоимость работ зависит от сложности и варьируется от 3000 до 10 000 рублей. За самовольное подключение к газу назначается штраф, рассчитанный по максимальной мощности газоиспользующего оборудования за 3 месяца или в десятикратном размере стоимости газа за 3 месяца. В ряде случаев нарушителю грозит административная или уголовная ответственность.

К настоящему времени в списки на отключение за долги попали более 2 тысяч абонентов Алтайского края, за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования - более 1,5 тысячи.

Мы рекомендуем не относиться к уведомлению об отключении газа из-за долга пренебрежительно, а обратиться к поставщику и урегулировать ситуацию. Так, по заявлению должника может быть рассмотрен вопрос о рассрочке погашения долга.

Что делать, если договора на ТО газового оборудования нет? Нужно заключить его со специализированной организацией из регионального реестра. Перечень таких организаций можно посмотреть на сайте Государственной жилищной инспекции Алтайского края (https://giak.alregn.ru/gosudarstvennyj-zhilishhnyj-nadzor/informacionnye-materialy/).

Пользуйтесь газом безопасно и не копите долги!