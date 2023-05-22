Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с потепления до +26 градусов

В Барнауле будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя начнется в Алтайском крае с потепления. В понедельник, 19 мая, воздух прогреется до +21…+26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Местами в восточных районах Алтайского края пройдут небольшие дожди. Подует северо-восточный ветер, 4-9 м/с, местами не исключены порывы до 14 м/с.

В Барнауле 19 мая воздух прогреется до +23…+25 градусов. Преимущественно без осадков. Будет дуть северный ветер, 4-9 м/с.

Напомним, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим.