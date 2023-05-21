Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2023 10:04

В Барнауле с начала года произошло более 100 ландшафтных пожаров

В городе сохраняется пятый чрезвычайный класс пожарной опасности
Вера Березовская
Площадь, пройденная огнем, оказалась больше, чем за аналогичный период прошлого года

Площадь, пройденная огнем, оказалась больше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с начала года произошло более 106 ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадь, пройденная огнем, оказалась больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В результате возгорания сухой травяной растительности огонь распространился на площади 9,8 га. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 222 случая загорания сухой травы, площадь пожаров составила 5,7 га, - рассказали в городской администраци.

В мэрии напомнили, что в Алтайском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. В Барнауле сохраняется пятый чрезвычайный класс пожарной опасности.