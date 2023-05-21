В Барнауле с начала года произошло более 100 ландшафтных пожаров

Площадь, пройденная огнем, оказалась больше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с начала года произошло более 106 ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадь, пройденная огнем, оказалась больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В результате возгорания сухой травяной растительности огонь распространился на площади 9,8 га. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 222 случая загорания сухой травы, площадь пожаров составила 5,7 га, - рассказали в городской администраци.

В мэрии напомнили, что в Алтайском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. В Барнауле сохраняется пятый чрезвычайный класс пожарной опасности.