В Новоалтайске маленький ребенок бегал по дороге и плакал

Девочка выбежала на проезжую часть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске автомобилисты заметили на дороге маленького ребенка, который выбежал на дорогу. Это была девочка на вид 3-4 лет, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Ребенка видели на пересечении улиц 40 лет Победы и Космонавтов. Девочка плакала.

- Всё движение сразу встало, мужчина выскочил из машины и сразу, схватив ребёнка, ушёл с перекрёстка, бросив машину на дороге. С девочкой, вроде, всё в порядке, - пишет в посте участница сообщества.

Родителей ребенка нашли, однако это случилось не сразу.