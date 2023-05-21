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НовостиОбщество21 мая 2023 8:58

В Новоалтайске маленький ребенок бегал по дороге и плакал

Это была девочка на вид лет 3-4
Вера Березовская
Девочка выбежала на проезжую часть

Девочка выбежала на проезжую часть

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске автомобилисты заметили на дороге маленького ребенка, который выбежал на дорогу. Это была девочка на вид 3-4 лет, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Ребенка видели на пересечении улиц 40 лет Победы и Космонавтов. Девочка плакала.

- Всё движение сразу встало, мужчина выскочил из машины и сразу, схватив ребёнка, ушёл с перекрёстка, бросив машину на дороге. С девочкой, вроде, всё в порядке, - пишет в посте участница сообщества.

Родителей ребенка нашли, однако это случилось не сразу.