Алтайская пенсионерку обманули с выплатами в честь 9 мая

У бийчанки с карты сняли все деньги
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае пенсионерка стала жертвой мошенников, поверив, что ей назначена дополнительная выплата в честь Дня Победы. Подробности рассказали в пресс-службе регионально МВД.
71-летняя жительница Бийска получила сообщение в одной из социальных сетей от приятельницы. Женщина спешила поделиться новостью, что в мае пенсионеры могут получить дополнительную денежную выплату в честь Дня Победы.
Чтобы получить деньги, требовалось заполнить форму, где надо было указать номер телефона, данные карты и код из СМС. Женщина заполнила все поля и баланс на ее карте действительно изменился – только не в плюс, а в минус. У нее списали все деньги до нуля.
Пенсионерка перезвонила знакомой и выяснилось, что ее аккаунт взломали, а переписку вели мошенники. О случившемся жительница бийчанка в полицию.
На данный момент возбуждено уголовное дело.