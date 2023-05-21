В Алтайском крае произошел крупный пожар на пилораме

На месте ЧП Было развернуто два боевых участка Фото: Олег УКЛАДОВ

20 мая в Первомайском районе произошел серьезный пожар на пилораме. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- На момент прибытия первого подразделения 29 пожарно-спасательной части горели пиломатериалы на открытой площадке. К тушению возгорания привлекались 38 человек личного состава, 14 единиц пожарной техники, - рассказали в МЧС.

На месте ЧП Было развернуто два боевых участка. Площадь возгорания составила порядка 1000 квадратных метров. Тушение осложняла сухая ветреная погода, большое количество горючих материалов.

Погибших и пострадавших нет . Причину случившегося ещё предстоит установить.