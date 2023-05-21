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НовостиПроисшествия21 мая 2023 5:57

В Алтайском крае произошел крупный пожар на пилораме

ЧП произошло в поселке Казачий
Вера Березовская
На месте ЧП Было развернуто два боевых участка

На месте ЧП Было развернуто два боевых участка

Фото: Олег УКЛАДОВ

20 мая в Первомайском районе произошел серьезный пожар на пилораме. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- На момент прибытия первого подразделения 29 пожарно-спасательной части горели пиломатериалы на открытой площадке. К тушению возгорания привлекались 38 человек личного состава, 14 единиц пожарной техники, - рассказали в МЧС.

На месте ЧП Было развернуто два боевых участка. Площадь возгорания составила порядка 1000 квадратных метров. Тушение осложняла сухая ветреная погода, большое количество горючих материалов.

Погибших и пострадавших нет . Причину случившегося ещё предстоит установить.