В Алтайском крае произошел крупный пожар на пилораме

На месте ЧП Было развернуто два боевых участка
Фото: Олег УКЛАДОВ
20 мая в Первомайском районе произошел серьезный пожар на пилораме. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
- На момент прибытия первого подразделения 29 пожарно-спасательной части горели пиломатериалы на открытой площадке. К тушению возгорания привлекались 38 человек личного состава, 14 единиц пожарной техники, - рассказали в МЧС.
На месте ЧП Было развернуто два боевых участка. Площадь возгорания составила порядка 1000 квадратных метров. Тушение осложняла сухая ветреная погода, большое количество горючих материалов.
Погибших и пострадавших нет . Причину случившегося ещё предстоит установить.