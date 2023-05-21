В Барнауле убрали мусор на территории Сиреневого бульвара

Бульвар находится рядом с поликлиникой №14 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле провели уборку в Сиреневом бульваре. Об этом сообщает мэрия.

Ранее на проблему загрязнения бульвара обратил внимание главный врач городской поликлиники №14 Дмитрий Денисов. Медучреждение находится рядом с зеленой зоной.

- Бульвар в буквальном смысле завален пустыми бутылками из-под алкоголя. Причем, они не только рядом с переполненными урнами, а раскиданы по всей территории, - писал Денисов в своем Telegram-канале.

Как рассказали в городской администрации, специалисты подрядной организации убрали с территории мусор.

Отметим, бульвар числится в списке 37 городских объектов, предложенных жителям для голосования за благоустройство в 2024 году. Отдать голос за эту территорию можно на сайте.