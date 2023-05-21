Виктор Томенко в музее природы АлтГУ. Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Ночь музеев в Барнауле, которая прошла 20 мая.

- Хотя музеи — это во многом про прошлое, во время их посещения легко черпать силы и вдохновение на будущее. Знаю, что в других регионах также проводятся Ночь музыки, Ночь заводов. Считаю, что нашему краю нужно больше подобных объединяющих мероприятий - будем их организовывать! - написал Виктор Томенко у себя в Telegram-канале.

За вечер глава региона успел осмотреть несколько культурных точек, в числе которых лаборатория «Музей природы» в АлтГУ, галерея «Турина гора» и краеведческий музей.