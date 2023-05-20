«Застывший» в небе самолет засняли в Барнауле

«Застывший» в небе самолет. Скриншот страницы сообщества Barnaul22

Барнаулец занял на видео «застывший» в небе самолет. Пользователи в сети назвали это чудом.

Ролик был снят в районе поселка Авиатор.

- Как такое возможно? Он же обычно кружит, - интересуются участники сообщества Barnaul22.

Конечно, тут же в комментариях появились шутки на тему школьного образования и в частности, уроков физики, которые, судя по всему, многие прогуливали. В целом, в этом нет ничего удивительного. Самолет на самом деле не «завис», он все также летит, но с невысокой скоростью, но выглядит этот эффект интересно.