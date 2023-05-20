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НовостиОбщество20 мая 2023 10:58

Новый лидер появился в голосовании за благоустройство в Барнауле

До этого момента его пытались восстановить активисты
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Бывший парк Ленина

Бывший парк Ленина

Фото: Виталий БАРАБАШ

Голосование за общественную территорию, которую будут благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается в Барнауле и на текущий момент в нем изменился лидер.

В ТОП вырвался бывший парк Ленина – это зеленая территория у зоопарка. Уже много лет активисты своими силами пытаются восстановить его, очистить от мусора, которым его засоряют местные жители. Различные структуры пытались проводить субботники, но пока ситуация практически не изменилась.

Сейчас, благодаря нацпроекту, у парка Ленина появился шанс на новую жизнь.