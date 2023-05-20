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НовостиОбщество20 мая 2023 9:28

Барнаульская школа №70 организовала экологический квест для школьников и жителей микрорайона ВРЗ

Организатором выступил школьный штаб проекта «Вместе мы - сила»
Александр Коровниченко
Участники акции тренировались правильно сортировать мусор

Участники акции тренировались правильно сортировать мусор

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

19 мая на территории школы №70 прошел экологический квест, в котором приняли участие школьники, их родители и жители микрорайона ВРЗ. Организатором выступил школьный штаб проекта «Вместе мы - сила».

В программу квеста были включены задания, в ходе которых команды собирали экологические пазлы, угадывали занесенных в Красную Книгу животных, вспоминали способы ориентирования на местности, практиковали раздельный сбор мусора, пели песни о природе и др. Те, кто не вошел в состав команд, могли выбрать любую из дополнительных площадок.

Алтайский краевой детский экологический центр предоставил для квеста несколько клеток с животными, которых можно было подержать на руках. А методисты регионального отделения «Движения первых» научили участников собирать из кусочков две деревянные карты России и Алтайского края.