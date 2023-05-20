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НовостиОбщество20 мая 2023 8:50

Новый забор начали устанавливать в барнаульском парке «Изумрудный»

Они включают в себя места для сидения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В ограждении теперь можно будет сидеть. Скриншот паблика Go-Barnaul

В ограждении теперь можно будет сидеть. Скриншот паблика Go-Barnaul

Новый этап благоустройства начался в барнаульском парке «Изумрудный» - сегодня там устанавливают новое ограждение.

Благоустройство парка находится в самой, что ни на есть, активной фазе. Старое ограждение демонтировано и сейчас рабочие приступают к установке нового. Оно представляет собой металлические прутья, и в центре секции есть вогнутые участки. В будущем на них установят сиденья и горожане смогут использовать их как скамейки.

Напомним, ранее в парке уже начал работать пруд. Сегодня здесь можно не только отдохнуть у воды, но и покататься на катамаране или SUP-борде.