Новый забор начали устанавливать в барнаульском парке «Изумрудный»

В ограждении теперь можно будет сидеть. Скриншот паблика Go-Barnaul

Новый этап благоустройства начался в барнаульском парке «Изумрудный» - сегодня там устанавливают новое ограждение.

Благоустройство парка находится в самой, что ни на есть, активной фазе. Старое ограждение демонтировано и сейчас рабочие приступают к установке нового. Оно представляет собой металлические прутья, и в центре секции есть вогнутые участки. В будущем на них установят сиденья и горожане смогут использовать их как скамейки.

Напомним, ранее в парке уже начал работать пруд. Сегодня здесь можно не только отдохнуть у воды, но и покататься на катамаране или SUP-борде.