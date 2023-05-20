Барнаулец избил и задушил девушку, с которой познакомился в сети

Расследование завершено Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственные органы обвиняют 38-летнего барнаульца в том, что он забил молодую девушку, с которой познакомился через социальные сети.

Как было установлено, в начале января мужчина заглянул в гости к 20-летней девушке. Они немного выпили, пообщались, но в какой-то момент злоумышленник напал на потерпевшую.

– Он нанес девушке несколько ударов тупыми предметами по различным частям тела и задушил ее, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил инсценировать ограбление: разбросал вещи по квартире, а после ушел. На текущий момент уголовное дело по статье «Убийство» раскрыто. Обвиняемый дожидается суда.