В Алтайском крае открыли новую экологическую тропу

С новой тропы можно увидеть много достопримечательностей. Фото: ТГ-канал В.Томенко

Новая экологическая тропа «С видами на гору Синюху» открылась в Алтайском крае в этом году. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в своем телеграм-канале.

– Она находится в природном парке «Предгорье Алтая» в Смоленском районе. Маршрут достаточно легкий: подъемов практически нет, уклон не слишком крутой, - рассказывает глава региона.

Причем если только немного отойти от тропы, то можно увидеть скалы Огородчики, Четыре брата, Каменный водопад. А еще там есть небольшой деревянный дом – это егерский кордон. Здесь можно отдохнуть и оставить запись в книге отзывов.