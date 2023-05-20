Еще девять домов досрочно получили горячую воду в Барнауле

Накануне еще несколько домов тоже получили горячую воду в пользование Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 20 мая, еще девять домов Барнаула досрочно подключат в горячему водоснабжению.

– Продолжаем запуск горячего водоснабжения после опрессовки на тех участках, где не обнаружено повреждений или они уже устранены. Сегодня ресурсом могут воспользоваться еще несколько домов на Молодежной, Крупской, Димитрова, Шевченко и Революционном, - сообщают в Сибирской генерирующей компании.

Напомним, плановый запуск горячего водоснабжения на первом этапе опрессовки назначен на 24 мая.