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НовостиОбщество20 мая 2023 5:31

Еще девять домов досрочно получили горячую воду в Барнауле

Плановая дата подключения – 24 мая
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Накануне еще несколько домов тоже получили горячую воду в пользование

Накануне еще несколько домов тоже получили горячую воду в пользование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 20 мая, еще девять домов Барнаула досрочно подключат в горячему водоснабжению.

– Продолжаем запуск горячего водоснабжения после опрессовки на тех участках, где не обнаружено повреждений или они уже устранены. Сегодня ресурсом могут воспользоваться еще несколько домов на Молодежной, Крупской, Димитрова, Шевченко и Революционном, - сообщают в Сибирской генерирующей компании.

Напомним, плановый запуск горячего водоснабжения на первом этапе опрессовки назначен на 24 мая.