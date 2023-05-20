Туристы из Алтайского края попали в перестрелку в Киргизии

Все документы туристы потеряли Фото: Анна СЕМИНА

Ночью 17 мая группа туристов, в том числе жителей Алтайского края, попала в перестрелку в Киргизии. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на СМИ республики.

По данным источников, группа из 18 путешественников ночевала в арендованном частном доме в селе Дмитриевка, что недалеко от Бишкека. В другой его половине поселился мужчина, которого подозревали в вооруженном ограблении.

– Сотрудники правоохранительных органов ночью попытались провести задержание, но мужчина оказал серьёзное сопротивление, завязалась перестрелка, в которой была задействована бронетехника, - пишет источник.

Когда штурм шел уже полным ходом, туристов вывели. По словам одного из путешественников, полицейских забрасывали гранатами, а те открыли ответный огонь. Затем подключилась бронетехника. Были раненные

– Бронетехника стреляла из пушек. Это был ужас. Дом разрушен полностью, полностью сгорел, - рассказал Анатолий Ломакин, один из туристов.

Все личные вещи, в том числе документы путешественников сгорели. Сейчас гостей республики заселили в общежитие. Волонтеры помогают им с предметами первой необходимости, а также одеждой. Накануне их возили в МИД, так как потребуется восстановление документов.