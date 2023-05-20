Сразу три алтайских спортсмена готовятся в составе сборной России по биатлону

Алтайские спортсмены приступают к тренировкам. Фото: СБР

Три алтайских биатлониста вошли в состав сборной России для подготовки к предстоящему сезону.

16 мая Союз биатлонистов России огласил список спортсменов, вызванных на сборы главной команды страны для прохождения централизованной подготовки к сезону 2023/24. Среди них три уроженца Алтайского края:

- Олег Домичек (группа Сергея Башкирова);

- Даниил Серохвостов (группа Артема Истомина);

- Анастасия Гришина (группа Артёма Истомина).

Напомним, по итогам прошлого сезона Серохвостов в общем зачете занял второе место (999 очков). Его обошел Эдуард Латыпов – 1162. Домичек среди юниоров также стал вторым – 644 очка. Гришина тоже в группе «юниорки» тоже заняла вторую позицию – 72.